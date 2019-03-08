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«Министерство доходов и сборов ДНР» требует заплатить налоги на 10 дней раньше
Предприниматели, оставшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой области, получили от оккупационных властей «ДНР» очередной неприятный «сюрприз». «Министерство доходов и сборов» требует заплатить налоги на 10 дней раньше.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Предприниматели на временно оккупированных территориях в очередной раз столкнулись с «нежданчиком» со стороны оккупационных «властей ДНР». «Министерство доходов и сборов ДНР» требует от предпринимателей заплатить налоги раньше на 10 дней, до 10 марта. «Новость» объявили сегодня, 6 марта, во второй половине дня. Платежи нужно внести до 10 марта, но 8 марта – праздник, а 9 марта «банк» не работает. Поэтому предпринимателям придется вносить платежи 7 марта.
Причин такого внезапного изменения «графика» платежей доступно не объяснили, сослались на «проверку в министерстве».
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Минсдох дыры требует от всех предпринимателей заплатить налоги на 10 дней раньше, до 10 марта(читай до завтра). Сообщили поздно, все в шоке. В налоговой связали это с какой то проверкой в минсдохе, но люди уже думают разное, например про полномасштабную войну».
Теги: Донбасс, министерство, оккупация, ДНР, соцсети, налоги, предприниматели
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