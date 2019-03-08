На Донбассе объявили новый режим тишины, Москва не дает никаких гарантий со своей стороны — Марчук. ВИДЕО

08.03.2019 08:12

Очередное перемирие официально вступает в силу в ночь на 8 марта, но украинская сторона не верит, что в зоне конфликта наступит хоть и кратковременное, но спокойствие.

Евгений Марчук заявил о старте перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе, которое официально вступает в силу с полуночи на 8 марта, сообщает "Диалог.UA".

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе сделал сообщение в эфире телеканала "Прямой". Накануне важного события – в четверг, 7 марта. "Прошло заседание в режиме видеоконференции, на котором Украина предложила режим тишины на Донбассе. Но мы, имея практику и опыт, предложили, чтоб в заявление подключили кое-какие инструменты, которые реально обеспечат этот процесс – приостановление всех обстрелов", – уточнил Марчук.

Но в конференции не посчитал нужным поучаствовать Борис Грызлов – представитель российской стороны. Таким образом, никаких гарантий Москвы не было получено. По этой причине, по словам Марчука, особого оптимизма по поводу происходящего на востоке Украины не приходится испытывать.