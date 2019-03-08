Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»

08.03.2019 09:28

По данным Госпогранслужбы в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 5/20;

КПВВ «Марьинка» — 80/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/45

КПВВ «Гнутово» — 30/30.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным уменьшением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7525 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» — 7630 человек и 1455 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6285 человек и 1245 транспортных средств;

«Гнутово» — 3275 человек и 830 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7615 человек.