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Архив - Донецкая область

В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей

08.03.2019 07:28
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В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей

Инцидент произошел вчера, о происшествии стало известно из донецких пабликов.

Так, в одной из соцсетей появились фото с места резонансного происшествия в оккупированном Донецке, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, передает "Диалог.UA".

В тоже время пока никакой информации о жертвах ДТП нет, также неизвестно и о состоянии водителя.

Уточняется, что ДТП случилось в микрорайоне Текстильщик Кировского района рядом с остановкой "Гараж". Очевидцы сообщили, что виновник ДТП разбил витрину магазина, находившегося на остановке. "Машина заехала в гараж","Виктор, и разбила витрину магазина", "Пора делать стопхам", "Капец", - пишут в соцсети.



Теги: Донецк, Донбасс, происшествие, фото, остановка, ЧП, ДТП, автомобиль, соцсети
 
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