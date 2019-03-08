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В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
08.03.2019 07:28
Инцидент произошел вчера, о происшествии стало известно из донецких пабликов.
Так, в одной из соцсетей появились фото с места резонансного происшествия в оккупированном Донецке, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, передает "Диалог.UA".
В тоже время пока никакой информации о жертвах ДТП нет, также неизвестно и о состоянии водителя.
Уточняется, что ДТП случилось в микрорайоне Текстильщик Кировского района рядом с остановкой "Гараж". Очевидцы сообщили, что виновник ДТП разбил витрину магазина, находившегося на остановке. "Машина заехала в гараж","Виктор, и разбила витрину магазина", "Пора делать стопхам", "Капец", - пишут в соцсети.
Теги: Донецк, Донбасс, происшествие, фото, остановка, ЧП, ДТП, автомобиль, соцсети
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