В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото

08.03.2019 18:51

В Кировском район неподконтрольного украинского правительству Донецка сегодня утром обрушился мост сортировки на шахте Скочинского.

Об этом сообщают местные жители и публикуют соответствующие фото, передает donpress.com.

Так, украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер опубликовал фото разрушений и написал:

«Шахта Скочинского, 08/03/19, обрушился мост сортировки «.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.