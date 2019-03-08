В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы

08.03.2019 19:22

В многоэтажном доме захваченного Донецка раздался взрыв, который повредил сразу несколько жилых квартир, есть пострадавшие.

В пятницу, 8 марта, в одном из многоквартирных домов оккупированного Донецка прогремел взрыв, передает "Диалог.UA", ссылаясь на данные так называемого "МЧС" "ДНР" и местные СМИ.

Уточняется, что происшествие случилось в Кировском районе города. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек. "Донецк, Кировский район, ул. Петровского, квартира на втором этаже девятиэтажного дома - взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу", - указано в сообщении "МЧС". Также сообщается, что в результате взрыва было повреждено потолочное покрытие, мебель, выбиты окна и двери. О причинах инцидента данных пока нет.