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В неподконтрольной Горловке состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер АДИ». ВИДО
08.03.2019 07:51
В горловском Автомобильно-дорожном институте состоялся конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер АДИ».
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «ГорловкаNews», передает donpress.com.
Это мероприятие является традиционным и проходит каждый год весной. В этот раз за титулы боролись 10 студентов вуза — 5 девушек и 5 юношей. В рамках конкурса, кроме дефиле, участники демонстровали свои таланты и отвечали на вопросы организаторов.
Перед зрителями также выступили детские творческие коллективы. Каждый участник был удостоен какого-либо звания и получил подарки от местных спонсоров. А главные титулы конкурса достались Савеловой Алине и Горючкову Никите.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, институт, конкурс красоты, подарки, звание, творчество
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