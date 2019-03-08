В неподконтрольной Горловке состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер АДИ». ВИДО

08.03.2019 07:51

В горловском Автомобильно-дорожном институте состоялся конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер АДИ».

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «ГорловкаNews», передает donpress.com.

Это мероприятие является традиционным и проходит каждый год весной. В этот раз за титулы боролись 10 студентов вуза — 5 девушек и 5 юношей. В рамках конкурса, кроме дефиле, участники демонстровали свои таланты и отвечали на вопросы организаторов.

Перед зрителями также выступили детские творческие коллективы. Каждый участник был удостоен какого-либо звания и получил подарки от местных спонсоров. А главные титулы конкурса достались Савеловой Алине и Горючкову Никите.