В ОБСЕ назвали «оптимистичным» соглашение о перемирии на Донбассе

08.03.2019 13:27

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поприветствовал подтверждение приверженности соблюдения на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ, передает donpress.com.

По его словам, очередной режим тишины, наступивший с полуночи 8 марта, является бессрочным. Также, он отметил:

«Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника, но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины».

При этом от имени ОБСЕ он призвал стороны «к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия».