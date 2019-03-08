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В ОБСЕ назвали «оптимистичным» соглашение о перемирии на Донбассе
08.03.2019 13:27
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поприветствовал подтверждение приверженности соблюдения на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте ОБСЕ, передает donpress.com.
По его словам, очередной режим тишины, наступивший с полуночи 8 марта, является бессрочным. Также, он отметил:
«Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника, но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины».
При этом от имени ОБСЕ он призвал стороны «к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия».
Теги: Донбасс, праздник, 8 марта, перемирие, ОБСЕ, соцсети
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