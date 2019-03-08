В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина

08.03.2019 14:30

В одной из квартир многоэтажного дома в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка произошел взрыв газа.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Так в «ведомстве» отметили:

«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу».

По информации, взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель.