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В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина
08.03.2019 14:30
В одной из квартир многоэтажного дома в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка произошел взрыв газа.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», передает donpress.com.
Так в «ведомстве» отметили:
«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу».
По информации, взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель.
Теги: Донбасс, мужчина, взрыв, газ, МЧС, госпитализация, повреждения, ДНР, многоэтажка
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