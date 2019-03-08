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В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
В Сети активно обсуждают сепаратистку Пономаренко, которая якобы передала СБУ флешку с информацией о танковом "подразделении" боевиков.
В Сети заговорили о террористке Маргарите Пономаренко, которая, по некоторым данным, якобы стала "перебежчицей" и "сливала" информацию о боевиках украинским спецслужбам, передавая им флешку с данными о танковом "подразделении" "ДНР", передает "Диалог.UA".
Однако в Сети появилось видео от "пресс-службы УНМ" "ДНР", где "ополченочка" Пономаренко дает показания и "проясняет ситуацию" с обличительной статьей. Террористка рассказала, что служила в "армии ДНР" с "большим удовольствием и гордостью", однако в декабре ушла со службы, чтобы заниматься ребенком. Далее Пономаренко начала на камеру оправдываться и "клясться в верности" "республике", якобы Украину она не любит и никогда не ездила и флешек не передавала.
Теги: Донбасс, армия, СБУ, флешка, сепаратисты, ДНР, боевики, танки, соцсети
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