В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"

08.03.2019 15:11

В Сети активно обсуждают сепаратистку Пономаренко, которая якобы передала СБУ флешку с информацией о танковом "подразделении" боевиков.

В Сети заговорили о террористке Маргарите Пономаренко, которая, по некоторым данным, якобы стала "перебежчицей" и "сливала" информацию о боевиках украинским спецслужбам, передавая им флешку с данными о танковом "подразделении" "ДНР", передает "Диалог.UA".

Однако в Сети появилось видео от "пресс-службы УНМ" "ДНР", где "ополченочка" Пономаренко дает показания и "проясняет ситуацию" с обличительной статьей. Террористка рассказала, что служила в "армии ДНР" с "большим удовольствием и гордостью", однако в декабре ушла со службы, чтобы заниматься ребенком. Далее Пономаренко начала на камеру оправдываться и "клясться в верности" "республике", якобы Украину она не любит и никогда не ездила и флешек не передавала.