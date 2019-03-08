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Архив - Донецкая область

В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери

08.03.2019 10:28
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В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери

За минувшие сутки члены НВФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 14 раз применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. В результате обстрелов 5 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ пять раз обстрелял украинские позиции:

из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное;
дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Гнутово;
дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел 13 обстрелов подразделений украинских войск:

трижды из минометов калибра 82 мм — в районе села Крымское;
трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
из артиллерийских систем калибра 152 мм — возле поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 120 мм — вблизи населенных пунктов Старый Айдар, Троицкое и Новозвановка;
из минометов 82-го калибра — возле села Екатериновка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Зайцево;
из стрелкового оружия — вблизи поселка Новолуганско.
По данным разведки четверо членов НВФ ликвидированы и 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.



Теги: Донбасс, вооружение, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
 
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