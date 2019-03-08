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Вооруженные боевики «ДНР» перегородили автомобилем дорогу наблюдателям СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перекрывают автомобилями дорогу, не давая проехать наблюдателям СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Автомобиль с вооружёнными мужчинами в одежде военного типа перекрыл проезд патрулю СММ. 6 марта недалеко от н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя) члены патруля Миссии увидели, что на полосе, по которой ехали машины СММ, стоял гражданский автомобиль, в котором находились три вооруженных мужчины в одежде военного типа. Когда патруль сделал попытку объехать гражданский автомобиль, водитель этого автомобиля завел двигатель и поехал к первой машине патруля, едва не столкнувшись с ней, после чего остановился перед второй машиной Миссии, перекрыв ей дорогу. Приблизительно через одну минуту автомобиль уехал. После этого команда СММ продолжила патрулирование».
Кроме того, «На блокпосте к востоку от н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать в населенный пункт, ссылаясь на то, что «в районе не прекращается обстрел из стрелкового оружия».
Теги: Донбасс, проезд, дорога, ОБСЕ, автомобиль, блокпост, ДНР, боевики, обстрелы
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