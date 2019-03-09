Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке

09.03.2019 16:33

Актуальная информация по блокпостам для пересекающих линию соприкосновения на Донбассе.

На Бахмутском направлении — из Горловки приличная очередь пеших, движение слабое. Очевидцы сообщают в соцсетях:

«Головка. Приехали в 6−12 по Украине. До первого шлагбаума было машин 20. Стоим ко второму шлагбауму. Движение ЕСТЬ, но слабенькое»,

«На Артемовск из Горловки на заправке очередь чел. 150 пеших».

Марьинское направление: на блокпосту «Каргил», по данным соцсетей, очередь — около 60 человек, около 30 машин:

«На „Каргиле“ обычной — около 60, льготы — 30».

«Каргил в Украину: пеших — никого, льготы — две машины, общей очереди — машин 30».

В Еленовке на Мариупольском направлении ситуация следующая:

«Еленовка в „Марик“ — основная: до второго горшка))) (чуть дальше), льгота: около 20»

В то же время в Госпогранслужбе Украины сообщают, что утром 9 марта на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/30;

«Марьинка» — 0/40;

«Новотроицкое» — 20/25;

«Гнутово» — 10/10