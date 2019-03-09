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Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"
В рядах боевиков "ДНР" активно работают и на фронте информационной войны против Украины, придумывая новый фейки и страшилки про Вооруженные силы.
Официальный представитель "оперативного командования "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин рассказал российским СМИ новый фейк про Вооруженные силы Украины, передает "Диалог.UA".
В "ДНР" утверждают, что якобы украинские военные расстреляли своего командира за сделанное им замечание о распития алкоголя. Также Басурина добавил, что инцидент "случился" 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Где, по версии боевиков, командир уличил в нарушении пятерых военнослужащих. "В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", - рапортовал он пропагандистам. Красноречивый фейк сепаратистов тут же подхватили российские СМИ.
Теги: Донбасс, расстрел, ДНР, боевики, ВСУ, информационная война, Басурин, фейк, РФ
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- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
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- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
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