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Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"

09.03.2019 20:59
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Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"

В рядах боевиков "ДНР" активно работают и на фронте информационной войны против Украины, придумывая новый фейки и страшилки про Вооруженные силы.

Официальный представитель "оперативного командования "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин рассказал российским СМИ новый фейк про Вооруженные силы Украины, передает "Диалог.UA".

В "ДНР" утверждают, что якобы украинские военные расстреляли своего командира за сделанное им замечание о распития алкоголя. Также Басурина добавил, что инцидент "случился" 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Где, по версии боевиков, командир уличил в нарушении пятерых военнослужащих. "В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", - рапортовал он пропагандистам. Красноречивый фейк сепаратистов тут же подхватили российские СМИ.



Теги: Донбасс, расстрел, ДНР, боевики, ВСУ, информационная война, Басурин, фейк, РФ
 
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