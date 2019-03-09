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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки

09.03.2019 21:28
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Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях устанавливают минируют автодороги и поля в районе временно оккупированных Богдановки и Викторовки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 март БПЛА СММ малого радиуса действия снова обнаружил 47 ранее уже зафиксированных противотанковых мин (TM-62), установленных на автодороге (и соседнем поле) между Богдановкой и н. п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка), приблизительно в 170 м к северу от участка разведения в районе Петровского. Примерно в 200 м от вышеуказанных мин тот же БПЛА снова обнаружил еще 25 ранее зафиксированных противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек той же дороги».



Теги: Донбасс, поле, ОБСЕ, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, мины, минирование
 
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