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Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной
Незаконные вооруженные бандформирования нарушили новое заключенное перемирие на Донбассе в первый же день.
Днем 9 марта пророссийские боевики сорвали перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Штаб ООС зафиксировал, что оккупанты РФ ударили по украинским военным в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм был совершен в районе Попасной с временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое. "Этот факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежения ими любых договоренностей. Потерь среди наших военнослужащих нет", - гласит сообщение штаба. Напомним, в сети была опубликована фотография, на которой видна сгоревшая и разбитая позиция боевиков "ДНР" возле Ясиноватой после точного удара армии Украины.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Попасная, ООС
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- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
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