Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети

09.03.2019 19:58

В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град".

Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" разместили в Сети объявление о пропаже установку ракетной системы залпового огня «Град», передает "Диалог.UA".

Сообщается, что БМ-21 без номеров похитили неизвестные прямо в центре оккупированного Донецка. В опубликованном на ОLX объявлении значится обещание вознаграждения за информацию о месте нахождения угнанной машины. Известно, что главари боевиков пообещали заплатить 15 тысяч гривен.