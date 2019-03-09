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Архив - Донецкая область

Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети

09.03.2019 19:58
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Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети

В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град".

Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" разместили в Сети объявление о пропаже установку ракетной системы залпового огня «Град», передает "Диалог.UA".

Сообщается, что БМ-21 без номеров похитили неизвестные прямо в центре оккупированного Донецка. В опубликованном на ОLX объявлении значится обещание вознаграждения за информацию о месте нахождения угнанной машины. Известно, что главари боевиков пообещали заплатить 15 тысяч гривен.



Теги: Донецк, Донбасс, деньги, информация, похищение, ДНР, боевики, РСЗО "Град", соцсети
 
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