Главная / Новости / Донецкая область / Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
Последние новости раздела
- У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа19:27
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска18:54
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны15:28
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло15:09
- Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”14:52
- Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе14:13
Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
09.03.2019 19:58
В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град".
Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" разместили в Сети объявление о пропаже установку ракетной системы залпового огня «Град», передает "Диалог.UA".
Сообщается, что БМ-21 без номеров похитили неизвестные прямо в центре оккупированного Донецка. В опубликованном на ОLX объявлении значится обещание вознаграждения за информацию о месте нахождения угнанной машины. Известно, что главари боевиков пообещали заплатить 15 тысяч гривен.
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, информация, похищение, ДНР, боевики, РСЗО "Град", соцсети
Читайте также:
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах
- Ярая сторонница “ДНР” во многом "прозрела", но так и не поняла, почему люди не нужны оккупационной власти (ВИДЕО)
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении обстрелов из артиллерии и РСЗО
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети19:58
- У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа19:27
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска18:54
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны15:28
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло15:09
- Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”14:52
- У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа19:27
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска18:54
- В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень18:23
- В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»17:48
- В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"17:30
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Такси с пассажирами попало в страшное ДТП в Виннице15:53
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал