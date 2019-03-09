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Архив - Донецкая область

Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе

09.03.2019 09:11
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Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе

В Мариуполе (Донецкая обл.) открывать аэропорт для пассажирского авиасообщения пока опасно из-за близости зоны боевых действий.

Об этом заявил авиационный эксперт Кирилл Новиков, передает dnews.dn.ua.

«Регион очень большой, густонаселенный, имеет производственные мощности, крупный индустриальный бизнес. Все это вызывает потребность в полетах, но нужно понимать, на каких основаниях сейчас могут осуществляться полеты в прифронтовой зоне, которой фактически является аэропорт "Мариуполь"», – сказал он.
Эксперт отметил, что никто из представителей властей четко не сказал, что пассажирское авиасообщение с Донецкой областью будет возобновлено именно из Мариуполя. «Прежде всего – вопрос безопасности. известный факт, что часть траектории захода на посадку аэропорта в Мариуполе находится максимально близко к линии разграничения, что однозначно опасно», – считает Новиков.
«Если сегодня говорить об открытии рейсов из аэропорта Мариуполя, то вряд ли речь идет о гражданской авиации. Я думаю, единственный на сегодня вариант, это военный аэропорт», – добавил эксперт.
Как сообщалось ранее, 1 марта президент Украины Петр Порошенко поручил начальнику Генштаба ВСУ, министрам обороны и инфраструктуры, а также губернатору Донецкой области проработать вопрос запуска аэропорта «Мариуполь».



Теги: Донбасс, аэропорт, Донецкая область, Мариуполь, бизнес, открытие, авиация, ВСУ, Порошенко
 
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