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Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло
Все больше молодых людей из ОРДЛО желают получить образование на подконтрольной Украине территории. Абитуриенты пользуются упрощенной процедурой в образовательных центрах «Донбасс — Украина».
Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова, передает donpress.com.
По ее информации, если сравнивать с 2016 годом, в 2018-ом в 2 раза больше абитуриентов прибыло с неподконтрольных территорий. В частности, студентами бюджетной формы обучения стали более 1300 человек.
«Если говорить за все три года, то это около 4,5 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма и востока. Из Крыма намного меньше — в разы, около 200 каждый год. А с Донбасса в этом году более 1,5 тыс. стали студентами именно по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс — Украина», — рассказала Жданова.
Сейчас в Украине началась вступительная компания, во время которой жители неподконтрольных территорий Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в украинские вузы, колледжи и училища.
Теги: Донбасс, Крым, образование, студенты, абитуриент, молодежь, ОРДЛО, вузы
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