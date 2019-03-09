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Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
Координатор "ИС" Дмитрий Тымчук рассказал о том, что незаконным вооруженным бандформированиям "ЛДНР" не хватает вооружения и техники.
Согласно данным группы "Информационное сопротивление", боевики "Л/ДНР" испытывают серьезные проблемы с нехваткой техники для ведения войны на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Генштаб ВС РФ сообщил командованию 2-го АК "ЛНР" о том, что поданная ранее последним заявка на передачу из РФ значительной партии инженерной техники и имущества "частично удовлетворена", - выяснили в "ИС". Иными словами, из России в "ЛНР" привезут только несколько инженерных машин разграждения. Так, у боевиков назревают проблемы с подвозом боеприпасов, продовольствия, снаряжения и прочих предметов на передовую. "В связи с этим командному составу подразделений для решения проблем логистики приходится использовать в этих целях "личный автотранспорт" или "привлекать гражданских добровольцев с собственным автотранспортом", - указано в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, военная техника, Тымчук, кураторы, РФ, продовольствие
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