Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу

09.03.2019 08:31

Стали известны фамилии бойцов ВСУ, которые дали достойный отпор боевикам НЗФ на Донбассе и заставили их отступить.

Об этом говорится на сайте ООС.

"Вчера под прикрытием огня из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался подойти ближе к взводному опорному пункту одной из бригад Объединенных сил на Донецком направлении. В ответ наши защитники открыли огонь. Противник продолжал обстрел других опорных пунктов батальона, применив станковые противотанковые гранатометы.

Старший сержант Сергей Полищук, сержант Сергей Резниченко и старший солдат Евгений Мисечко метким огнем заставили врага отступить. В то же время противник продолжал прикрывать огневыми средствами свое отступление. Пытаясь изменить свою огневую позицию, наши защитники получили ранения", - говорится в сообщении.

Всем трем военнослужащим было своевременно оказана медицинская помощь, угроз для их жизни нет.

Также, согласно сообщению, в 19 часов противник начал минометный обстрел позиции бригады Объединенных сил, которая защищает Луганщину.

"Солдат Михаил Рацин открыл ответный огонь из станкового противотанкового гранатомета, заставив врага прекратить огонь. Одновременно с его выстрелом неподалеку разорвалась мина 82-го калибра, в результате чего наш защитник получил легкое осколочное ранение", - сообщает пресс-служба ООС, добавляя, что военнослужащий получил необходимую медицинскую помощь и его состояние здоровья удовлетворительное.

В то же время около 19 часов оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия взводный опорный пункт одной из бригад, который выполняет боевые задачи близ Горловки. Передвигаясь ходом сообщения к наблюдательному посту, получил ранения боевой медик подразделения солдат Александр Журавель. Сообщается, что Александр сам предоставил себе медицинскую помощь и был эвакуирован. Угроз для его жизни нет.

За доблесть и мужество раненые военнослужащие представлены к награждению.