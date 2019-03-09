Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"

09.03.2019 08:52

Гибридная армия РФ днем в пятницу, 8 марта, внезапно притихла на Донбассе. "Режим перемирия" соблюдается по всей линии фронта.

О настораживающем поведении террористов рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

В пятницу, 8 марта, террористы, по всей видимости, активно праздновали Международный женский день и не отвлекались на провокации. К 18:00 был зафиксирован всего один обстрел со стороны оккупанты - в полосе ответственности группы ООС "Север" в районе села Крымское. Атаковали террористы "ЛНР" украинских воинов стрелковым оружием. Задеть бойцов ООС оккупанту, к счастью, не удалось. Потерь в рядах ВСУ сегодня нет, уверяют в штабе.