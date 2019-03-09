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Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны

09.03.2019 15:28
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Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны

О боях в районе легендарной Авдеевской промышленной зоны (промзона, промка) рассказал один из воинов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

«Они открывают огонь преимущественно из стрелкового оружия, гранаты бросают, подствольные гранатометы, РПГ, «Мухи» используют. Минометы иногда у них постреливают – 82мм, 120мм прилетают к нам», - рассказывает Вячеслав представителям Фонд "Вернись живым" ("Повернись живим"), помогающего украинской армии с 2014 года.
Российские оккупанты палят по позициям украинских воинов преимущественно ночью. Днем, когда работают международные наблюдатели, молчат. Когда же ОБСЕ не дежурят, противник активно стреляет и днем, рассказывает Вячеслав, передает avdeevka.city.

По словам воина, недавно у оккупантов прошла ротация. «Заехали, как мы, говорим, «казачки». Чеченцы. «Пытались нас «кошмарить», но мы дали отпор, так что они пока прекратили. Расстояние между нашими и их позициями – маленькое. Слышно, как они кричат «Аллах Акбар» и что-то еще такое. И разведка докладывает, что чеченцы зашли сюда».

Пушечное мясо из-за «поребрика» едет на Донбасс, чтобы заработать, уверен воин. «Я не знаю, сколько им там платят, но точно не патриотизм их сюда ведет. Патриотизма там никакого нет», - подчеркивает армеец.

«Кошмарить» у боевиков украинских воинов не слишком получается, ибо терпеть те не собираются. На хаотические обстрелы не отвечают, но когда террористы стреляют из РПГ или открывают прицельный огонь, наши армейцы «успокаивают» врага.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, ВСУ, обстрелы, ротация, Авдевская промзона
 
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