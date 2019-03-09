Стрелкова обвинили в убийствах террористов "ДНР": "Гиркин лично расстрелял моего знакомого", - боевик Татарский

09.03.2019 13:10

Одиозного экс-главаря боевиков "ДНР" ​Игоря Гиркина обвинили в массовых расстрела рядовых сепаратистов и боевиков без основания.

Известный террорист Владлен Татарский обвинил экс-"министра" обороны "ДНР" Игоря Гиркина в преступлениях на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, боевик заявил, что главный организатор «русской весны» на Донбассе организовывал расстрелы рядовых сепаратистов "ДНР". "Игорь Иванович возразил, что расстрелял моего знакомого не за металлолом, а за 8 квартирных краж, но, видимо, "Стрелок" так и не понял СУТИ разговора. Мне абсолютно, пох** и кого и за что там расстреляли, мне интересно, на каком основании выносились те или иные решения". - эмоционально пишет боевик. По словам Татарского, для расстрелов террористов Гиркину нужны были законные основания и упрекает бывших главарей боевиков. "Сейчас сотни бывших "военных" сидят (в тюрьме) за решения тех, кто преспокойненько живет сейчас в Москве, Сочи и Крыму. Как-то несправедливо…" - пишет он.