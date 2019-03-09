Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”

09.03.2019 14:52

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) выставил на аукцион медаль оккупанта "За возвращение Крыма". Террорист жалуется на финансовые проблемы.

О новом скандале с участием Стрелкова рассказал в Twitter популярный блогер под ником "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA".

80-граммовая золотая медаль Гиркина "За возвращение Крыма" была выставлена на днях на известном московском аукционе "Монеты и Медали". Сами торги состоятся уже 13 апреля этого года. Стрелков в Сети подтвердил информацию. "Да, это моя медаль… Вручена мне еще весной 2014 - до начала Донбасской кампании", - рассказал террорист, сыгравший значительную роль в оккупации украинского Крыма. Он также объяснил причины продажи. Оказалось, что у "экс-министра" начались финансовые трудности. "Имеют место материальные проблемы, которые я не могу "заплатить" имеющимися наличными средствами", - рассказал Гиркин. Он также добавил, что "не испытывает к награде особого пиетета", так как на ней изображен презираемый им узурпатор Владимир Путин.

"Фашик Донецкий" удивился тому, что у Стрелкова начались финансовые трудности. Он напомнил, что "министр" успел хорошо нажиться на оккупации Донбасса. "Интересно,где Игорь про**ал 12 - 14 млн долларов, которые он украл из банков Донецкой области? Неужели все пробухал?" - задался вопросом блогер. "Он первое время весьма вальяжно катался на (автомобиле) "с-класса" и шлялся по кабакам. Потом, видимо, организаторы сказали, что надо баблишко наверх (отдать) или "укроДРГ" отправит его к своим дружкам. Пришлось все отдать", - предположил один из комментаторов.