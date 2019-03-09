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Архив - Донецкая область

У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди

09.03.2019 09:28
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У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди

Сегодня, 9 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 155 авто. Для сравнения: утром 8 марта в очередях стояло 280 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, работают субботним утром в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/30;
«Марьинка» - 0/40;
«Новотроицкое» - 20/25;
«Гнутово» - 10/10.
Напомним, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил на Донбассе перешли с 1 марта на весенний график работы (с 07.00 до 18.30).



Теги: Донбасс, граница, транспорт, график, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
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