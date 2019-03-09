Главная / Новости / Донецкая область / У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди
Последние новости раздела
- Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе09:11
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"08:52
- Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу08:31
- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие07:48
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО07:29
- Какие существовали и действуют группировки "ДНР"20:25
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы19:22
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото18:51
- Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк18:19
У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди
09.03.2019 09:28
Сегодня, 9 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 155 авто. Для сравнения: утром 8 марта в очередях стояло 280 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, работают субботним утром в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/30;
«Марьинка» - 0/40;
«Новотроицкое» - 20/25;
«Гнутово» - 10/10.
Напомним, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил на Донбассе перешли с 1 марта на весенний график работы (с 07.00 до 18.30).
Теги: Донбасс, граница, транспорт, график, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
Читайте также:
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил - 01.02.2019
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- Донбасская линия разграничения: утром 2 марта самые большие очереди были у КПВВ «Майорское»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября
- Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»
- Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе09:11
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"08:52
- Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу08:31
- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие07:48
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО07:29
- Какие существовали и действуют группировки "ДНР"20:25
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы19:22
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото18:51
- Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк18:19
- Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе09:11
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"08:52
- Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу08:31
- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие07:48
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО07:29
- В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс22:29
- Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса21:58
- Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки21:27
- "Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО20:56
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Самые глупые Знаки Зодиака
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление