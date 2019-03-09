В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет

09.03.2019 08:10

Даже в так называемой "официальной статистике" оккупационные "власти" "ДНР" признали, что в "республике" смертность втрое превышает рождаемость.

Но если уже говорить полную правду, то она – куда страшнее, чем то, что под давлением обстоятельств вынужденно признают оккупанты, пишет житель Донецка, известный блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он отмечает, что суть – в причинах колоссально высокой смертности. А причин – несколько. И главная – общий упадок экономики, как и везде, куда пришел "русский мир", - в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Без развитой экономики не может существовать такая социально важная сфера как медицина. Нет возможности платить достойные зарплаты врачам, и они уезжают. Нет возможности поддерживать на современном уровне техническое оснащение медучреждений. И без того практически лишенный высокотехнологичных отраслей промышленности, способных производить конкурентоспособную добавленную стоимость, Донбасс сейчас превратился в стагнирующую территорию, поскольку металлургическая и угольная промышленность "загибаются", так как россиянам не нужны конкуренты. Экономика переходит на "купи-продай", что абсолютно несовместимо с развитием. Стоит обратить внимание и на отвратительное качество продуктов питания, и на не помогающие медикаменты. Все качественное стоит настолько дорого, что по карману едва ли ни единицам. А остальные… Остальные, если серьезно заболеют, обречены. "Почему не хватает медиков? Все просто - люди не хотят работать за копейки, ибо 100 $ в месяц зарплата - это плевок, а не деньги, потому и уехали специалисты. В процентном соотношении, лично по моим ощущениям, 80 выехали, а 20 остались. Это очень много для региона. Второе. У людей нет денег лечиться. Вообще. Причина тому проста - смешные зарплаты. Да, на оккупированных есть те, кто зарабатывают много, но основная часть людей имеют доход в 150 $ в месяц максимум, а на эти деньги особо не полечишься, проще и дешевле подорожник к больному месту", - констатирует блогер. Да и бороться за жизнь люди не особенно стремятся. А ради чего жить? Ради "дня сурка", продолжающегося уже шестой год? Колоссальный рост алкоголизма и наркомании как следствие желания людей уйти от жуткой действительности – тоже значимый фактор, сокращающий численность населения в "республике". "О продукции, поставляемой на оккупированные территории из рф и Беларуси, я вообще молчу, ибо неликвид, просрочку и все, за что нельзя продать в вышеназванных странах, спокойно везут на продажу на Донбасс. То есть, жратва г**но. Точка. О так называемом качестве товаров из Абхазии речь не идет вообще, о квалификации так называемой санэпидемстанции дыныры тоже говорить не имеет смысла, ибо все это аналог качества сборки сомалийских марсоходов. Одним словом, благодаря рф, жители оккупированных жрут вредную пищу, а за 5 лет русского мира это все вылилось в конкретный результат- увеличение смертности", - добавляет дончанин. В общем, "русский мир" оказался для дончан совсем не тем, что от него ждали. Вместо процветания он принес кровь, боль, страдания и геноцид. И выходом из этой ситуации может быть только возврат всей территории Донбасса под контроль Украины. Без вариантов! "Жители оккупированных не дадут соврать - люди умирают быстро, буквально за неделю после диагноза. Лечиться у них денег нет! Да и зачем выздоравливать? Чтобы возвратиться в сплошной день сурка? Сомнительный стимул, чтобы бороться с болезнью, как по мне", - отмечает житель Донецка. "То, что население оккупированных частей Донецкой и Луганской областей будет вымирать от болезней и войны, пока там не будет Украинского флага - это факт и от этого никуда не деться. Без обид, но люди для рф - это тупо декорации, бабы исчо нарожают и все такое . Рф хочет, чтобы Украина была одной сплошной серой зоной, без перспектив развития и абсолютно подконтрольной кремлю. Это реальное положение дел, а не сказки про старшего брата и "братский народ". Мораль. Мир на Донбассе и окончание войны придут в Украину только после победы над рф и выплатой репараций москвой, а не после переговоров с теми, кто нарушает все международные договора и стреляет из-за спин женщин и детей. Других вариантов нет и быть не может. Конец", – резюмирует Фашик Донецкий.