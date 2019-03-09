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ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции
09.03.2019 11:31
8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось.
Потерь у наших защитников нет.
С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, потери, ВСУ, Минские договоренности, ООС
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