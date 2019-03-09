ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО

09.03.2019 07:29

Боевики "ДНР" перешли к новой тактике в боях против украинской армии под Донецком и активно перерабатывают снаряды, чтобы те летели на большие расстояния и имели более серьезную силу поражения живой силы.

Об этом сообщают журналисты телеканала "Украина", публикуя сюжет из Красногоровки, расположенный всего в 30 км от Донецка.

Бойцы украинской армии сообщают, что боевики удаляют из боеприпасов элементы самоуничтожения, чтобы он мог пролететь как можно дальше. Еще более опасной разработкой боевиков является накрутка мин на снаряды, вследствие чего они изменяют траекторию и летят дальше, имея при этом гораздо большую степень поражения. Видео было опубликовано в Интернете накануне - о ситуации к западу от Донецка сообщается в сюжете с передовой.