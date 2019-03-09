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Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе

09.03.2019 11:50
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Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе

Пресс-центр Операции объединенных сил констатирует, что гибридная армия Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе прекратила череду мощных обстрелов.

В течение суток, 8 марта, пророссийские боевики "ЛДНР" только один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Зафиксировано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг 1 раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Крымское. Запрещенное минскими договоренностям оружие не применялось. Потерь среди наших защитников нет, а также с начала текущих суток оккупанты РФ позиции ВС Украины не обстреливали.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
 
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