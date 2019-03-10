Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»

10.03.2019 16:01

Сегодня утром подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собрали не слишком большие оечрели, за исключением Еленовки. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Бахмутском направлении собралось около 130 автомобилей и до 70 человек пешей очереди:

«Горловка По состоянию на 10.00 на блок посту 130 автомобилей, 16 автобусов, до 70 человек пешей очереди»

«Горловка -Бахмут

Машины только перед паспортным. около 40»

В то же время на Марьинском направлении на Каргиле собралась небольшая льготная очередь, при этом движение было, людей пускали сразу на проверку:

«Каргил в Украину на середине спуска моста основная»

«На 10.30 (мск) на Каргиле в Донецк было 35 авто общей, льготы в два раза меньше, в сторону Украины пешая — очередь не собирается, люди подъезжают и сразу на проверку, на нуле очередь на 2−3 автобуса (+_). В 11:00 на Марьинке на Донецк автоочереди нет, пешая относительно небольшая, сразу проверяют»

«Очередь заканчивается на спуске с моста. Движение есть. Льготы машин 10−15. Люди едут с Еленовки на Каргил, говорят что там очередь очень большая»

В Еленовке на Мариупольском направлении уже с утра было не менее 100 автомобилей и многие, не выдержав, поехали на КПП Каргил:

«На Еленовке на выезд из Донецка около 100 машин» «Люди едут с Еленовки на Каргил, говорят что там очередь очень большая»

На КПП «Гнутово» небольшая очередь и автомобили отправляют сразу на проверку: