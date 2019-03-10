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ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители
Весной в Мариуполь на фестиваль современного искусства «ГогольFesт» приедет душевный Сергей Бабкин и неповторимая талантливая группа «Dakh Daughters». Об этом сообщается на официальной странице ГогольFest в Facebook.
В частности, Максим Демский приоткрыл «занавес» и анонсировал нескольких артистов, которые точно войдут в музыкальную программу на фестивале.
«Часть исполнителей уже точно подтвердили свое участие. Будет сольное выступление Сергея Бабкина в первый день фестиваля, 26 апреля. Это совершенно уникальный концерт, который состоится в Городском саду, вход будет свободный», - рассказал организатор ГогольFest.
По его словам, на фестивале мариупольцы смогут услышать австрийский музыкальный проект, который будет выступать 28 числа. Кроме того, с новой программой в Городском саду фестиваль будет завершать группа Dakh Daughters. Также в рамках ГогольFest представят три больших театральных проекта.
«Мы точно покажем новую постановку Влада Троицкого и театра ДАХ - "Парадоксы преступления", которую будем интегрировать в пространство ДК Молодежного. И будет еще два проекта, которые мы сейчас подтверждаем, это театральные проекты из Германии и Литвы. В ближайшую неделю - две мы, я думаю, сможем объявить всех хедлайнеров», - поделился Максим Демский.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, исполнители
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