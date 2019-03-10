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Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
Некоторые жители Мариуполя (Донецкая обл.) в почтовых ящиках нашли примерно такие сообщения: «Мы знаем, что у вас живет переселенец. Срочно докажите или опровергните информацию, иначе немедленно будут приняты меры».
Так, такое сообщение нашла в своем почтовом ящике переселенка Екатерина Золотарева. В квартире, которую она арендует, зарегистрирована одна. Коммунальные услуги платит вовремя. Девушка удивляется, чего ждать после получения такого письма. «Я считаю, что это незаконно, что "Коммунальник" требует с меня деньги. И откуда у них появились эти данные? Может, они эти данные смогут впоследствии передать в какой-то банк и они возьмут на меня кредит, так как в соцзащите есть и серия моего паспорта, и идентификационный номер. Как это попало к ним?», – говорит она.
Адреса, где зарегистрированы переселенцы, Коммунальное предприятие «Коммунальник» получило от департамента соцзащиты. Там объясняют – специалистов обязывают контролировать, чтобы деньги, которые государство насчитывает на уплату квартплаты, тратили по назначению. «Нас в первую очередь интересуют те адреса, где 7, 8, 10 временно перемещенных лиц зарегистрированы, например, в общежитии на одном койко-месте. По тем адресам, по которым количество людей, которые оплачивают коммунальные услуги, будет не соответствовать количеству зарегистрированных переселенцев, для социального инспектора это будет основание более внимательно подходить к проверке данного адреса», – сообщил директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.
Отправитель письма – КП «Коммунальник». Его цель – заключить договор и получить деньги за вывоз мусора с людей, которые действительно проживают в помещении. «Мы хотим понимать сколько наших абонентов, которые пользуются услугой. Приглашаем домовладельца перезаключить с нами договор, кого-то добавить либо показать, что там нет лишних документально. Если не появляются, мы автоматически делаем доначисления», – объяснил директор КП «Коммунальник» Владимир Антоненко.
Как разъяснила региональный представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юлия Башкирова, если не указано имя переселенца, год и место рождения, паспорт или идентификационный номер – это не персональные данные. А вот автоматически увеличивать плату за услуги – незаконно. «Это уже договорные отношения и это решается в судебном порядке. Возможно, это будет нарушением договора заключенного между собственником и "Коммунальником". Для этого должны быть основания и это должно быть предусмотрено договором», – сказала она.
Юлия Башкирова добавляет, что в таких случаях лучше сразу обратиться к юристу.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, письмо, коммунальные услуги, переселенец
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