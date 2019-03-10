Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине

10.03.2019 10:00

До 2014 года невролог Елена работала в Донецкой городской клинической больнице и жила недалеко от аэропорта. Вынужденный переезд семьи в Херсонскую область обернулся дополнительными трудностями, ведь найти работу по специальности в государственном медицинском учреждении Елена не смогла. Об этом сообщает пресс-служба Международной организации по вопросам миграции (МОМ).

Старт «с нуля» дал новые возможности и самой Елене, и херсонцам. «Я увидела, что в южном регионе не было возможностей для реабилитации детей с неврологической патологией. И открыла собственный центр», – рассказывает врач.

Из Донецка Елена с мужем привезли оборудование для микрополяризации – метод лечения, который позволяет целенаправленно изменять функциональное состояние различных звеньев центральной нервной системы под действием малого постоянного тока. «Это оборудование, которого больше нет в регионе. Мы используем его в комплексной терапии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, задержкой речи, аутичными чертами и рядом других особенностей», – рассказывает Елена.

Грант от МОМ и Посольства Великобритании в Украине позволил медицинскому центру получить аппараты для прессотерапии, гальванотерапии и электрофореза, массажный стол и детский спортивный комплекс. «Благодаря этой помощи наши возможности значительно расширились. К нам ездят дети не только из Херсонской области, но и из Николаева. Курс лечения длится от 10 до 15 дней, в день принимаем 7-10 пациентов. Специалистов смежных специальностей – детского гастроэнтеролога и инфекциониста – приглашаем из другого региона на консультации», – говорит Елена.

Переселенка планирует и в дальнейшем развивать центр, чтобы помогать еще большему количеству маленьких пациентов, нуждающихся в комплексном лечении и поддержке развития.

Источник : https://dnews.dn.ua