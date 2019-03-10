- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине
До 2014 года невролог Елена работала в Донецкой городской клинической больнице и жила недалеко от аэропорта. Вынужденный переезд семьи в Херсонскую область обернулся дополнительными трудностями, ведь найти работу по специальности в государственном медицинском учреждении Елена не смогла. Об этом сообщает пресс-служба Международной организации по вопросам миграции (МОМ).
Старт «с нуля» дал новые возможности и самой Елене, и херсонцам. «Я увидела, что в южном регионе не было возможностей для реабилитации детей с неврологической патологией. И открыла собственный центр», – рассказывает врач.
Из Донецка Елена с мужем привезли оборудование для микрополяризации – метод лечения, который позволяет целенаправленно изменять функциональное состояние различных звеньев центральной нервной системы под действием малого постоянного тока. «Это оборудование, которого больше нет в регионе. Мы используем его в комплексной терапии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, задержкой речи, аутичными чертами и рядом других особенностей», – рассказывает Елена.
Грант от МОМ и Посольства Великобритании в Украине позволил медицинскому центру получить аппараты для прессотерапии, гальванотерапии и электрофореза, массажный стол и детский спортивный комплекс. «Благодаря этой помощи наши возможности значительно расширились. К нам ездят дети не только из Херсонской области, но и из Николаева. Курс лечения длится от 10 до 15 дней, в день принимаем 7-10 пациентов. Специалистов смежных специальностей – детского гастроэнтеролога и инфекциониста – приглашаем из другого региона на консультации», – говорит Елена.
Переселенка планирует и в дальнейшем развивать центр, чтобы помогать еще большему количеству маленьких пациентов, нуждающихся в комплексном лечении и поддержке развития.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, работа, Херсонская область
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу
- Осужденные наведут порядок в Донецке
- На копанке погиб сирота (ФОТО)
- На вопросы отвечает юрист. Часть 34
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции
- Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна 09:20
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин нам развязал руки: Порошенко анонсировал разработку в Украине мощных ракет08:20
- Украинцам изменили нормы потребления газа без счетчиков08:00
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- Ни Россия, ни Украина: астролог сообщил невероятный сценарий по Крыму07:00
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений