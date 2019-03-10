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Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
После затишья, которое длилось на Донбассе несколько дней, враг снова активизировался. Террористы активно применяют тяжелую артиллерию. Последними новостями с фронта в Facebook поделилась пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) . По случаю Международного женского дня террористы на сутки притихли на линии фронта. Но уже 9 марта активизировались. В субботу было зафиксировано 3 атаки гибридной армии РФ на Донбассе, две из которых были с применением запрещенной "Минском" тяжелой артиллерии калибра 120 и 82 мм, противотанковых комплексов и гранатометов. Активизировался враг в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Север". Под огнем врага оказались Лебединское, Попасная и Станица Луганская. К счастью, террористам не удалось достать бойцов ООС, 9 марта обошлось без потерь.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Донбасс, перемирие, враг, режим, артиллерия, фронт
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