- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»
Сегодня утром на Донбассе на линии разграничения по данным Госпогранслужбы Украины в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/30;
КПВВ «Марьинка» — 0/30;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/30;
КПВВ «Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера из КПВВ проследовало более 23 000 человек и 2,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5479 человек и 678 транспортных средств;
«Марьинка» — 4650 человек и 885 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4240 человек и 847 транспортных средств;
«Гнутово» — 2060 человек и 575 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6755 человек.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, Гнутово, КПВВ
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 октября
- В районе Гнутово и Марьинки было жарко, к счастью, пострадавших нет
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна 09:20
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин нам развязал руки: Порошенко анонсировал разработку в Украине мощных ракет08:20
- Украинцам изменили нормы потребления газа без счетчиков08:00
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- Ни Россия, ни Украина: астролог сообщил невероятный сценарий по Крыму07:00
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений