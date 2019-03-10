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Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»

10.03.2019 09:43
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Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»

Сегодня утром на Донбассе на линии разграничения по данным Госпогранслужбы Украины в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/30;

КПВВ «Марьинка» — 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/30;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера из КПВВ проследовало более 23 000 человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 5479 человек и 678 транспортных средств;

«Марьинка» — 4650 человек и 885 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 4240 человек и 847 транспортных средств;

«Гнутово» — 2060 человек и 575 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6755 человек.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Марьинка, Гнутово, КПВВ
 
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