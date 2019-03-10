- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации», «Гиацинты» и самоходные гаубицы20:30
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети19:58
- У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа19:27
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска18:54
Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине
Абитуриентов из оккупированных территорий, поступающих через центры "Донбасс – Украина" становится все больше.
Об этом в эфире ТК "Донбасс" рассказала исполнительный директор общественной организации "Фонд "Открытая политика"" Ирина Жданова.
По ее словам, в сравнении с 2016 годом, в 2018 году поступили в 2 раза больше абитуриентов именно из неподконтрольных территорий вдоль линии разграничения. Только в этом году более 1300 абитуриентов стали студентами именно бюджетной формы обучения.
"Если говорить за все три года, то это около 4,5 тыс. студентов из оккупированных территорий Крыма и востока, из Крыма намного меньше – в разы, около 200 каждый год. А из Донбасса в этом году, если точнее, более 1,5 тыс. стали студентами именно по упрощенной процедуре через образовательные центры "Донбасс – Украина", – заявила Жданова.
Напомним, в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители оккупированного Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.
Желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году могут бесплатно получить консультации, обратившись на "горячую линию" проекта "Доступное образование" по телефонам: Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522; Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.
Источник : https://tribun.com
Теги: Украина, Донбасс, абитуриент, учеба
- В СБУ заявили, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине
- Конституционный суд России рассмотрит жалобу на закон о присоединении Крыма к России
- Срочная новость: Совет Федераций РФ проголосовал за ввод войск в Украину (ФОТО + ВИДЕО)
- Передача границы в руки третьей стороне - в Минских договоренностях возможен компромисс
- Генпрокуратура России утверждает, что Янукович не просил Путина ввести войска в Украину
- "Россия - это окраина Украинской империи", - Бабченко
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации», «Гиацинты» и самоходные гаубицы20:30
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети19:58
- У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа19:27
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска18:54
- Украинцам изменили нормы потребления газа без счетчиков08:00
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- Ни Россия, ни Украина: астролог сообщил невероятный сценарий по Крыму07:00
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации», «Гиацинты» и самоходные гаубицы20:30
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений