Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине

10.03.2019 07:20

Абитуриентов из оккупированных территорий, поступающих через центры "Донбасс – Украина" становится все больше.



Об этом в эфире ТК "Донбасс" рассказала исполнительный директор общественной организации "Фонд "Открытая политика"" Ирина Жданова.

По ее словам, в сравнении с 2016 годом, в 2018 году поступили в 2 раза больше абитуриентов именно из неподконтрольных территорий вдоль линии разграничения. Только в этом году более 1300 абитуриентов стали студентами именно бюджетной формы обучения.

"Если говорить за все три года, то это около 4,5 тыс. студентов из оккупированных территорий Крыма и востока, из Крыма намного меньше – в разы, около 200 каждый год. А из Донбасса в этом году, если точнее, более 1,5 тыс. стали студентами именно по упрощенной процедуре через образовательные центры "Донбасс – Украина", – заявила Жданова.

Напомним, в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители оккупированного Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

Желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году могут бесплатно получить консультации, обратившись на "горячую линию" проекта "Доступное образование" по телефонам: Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522; Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Источник : https://tribun.com