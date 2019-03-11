Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта

11.03.2019 16:45

В день первого тура президентских выборов в Украине, 31 марта, армия РФ на оккупированном Донбассе может осуществить ряд провокаций.

Представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб заявил, что украинские военные ожидают провокаций в день президентских выборов в Украине 31 марта, передает "Диалог.UA".

По его словам, обострение на фронте может случиться не только в день выборов, хотя сейчас боевики "Л/ДНР" придерживаются "весеннего перемирия".

"Провокации, конечно, могут быть и в праздники, и когда политические события в стране происходят, любая провокация со стороны агрессора возможна.

Сейчас более-менее спокойная ситуация, будет непосредственно перед и в день проведения выборов, не можем прогнозировать, но Объединенные силы готовы к любому варианту развития событий", – отметил Трегуб.