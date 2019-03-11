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Боевики «ДНР» стягивают «Акации» и «Гиацинты»
11.03.2019 07:24
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают тяжелое вооружение – САУ, гаубицы, «Акации» и «Гиацинты». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В местах размещения отведенного тяжелого вооружения за соответствующими линиями отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области 7 марта Миссия констатировала, что впервые появились 14 самоходных гаубиц (2С1) и до сих пор отсутствуют 33 самоходные гаубицы (двадцать две 2С1 и одиннадцать 2С3 «Акация», 152 мм) и 30 буксируемых гаубиц (двадцать четыре 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм, и шесть Д-20, 152 мм)».
Теги: Донбасс, война, вооружение, ДНР, боевики, ООС
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