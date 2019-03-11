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Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
Ситуация на Востоке Украины, где свою агрессивную политику в виде боевых действий продолжает Россия, продолжает накаляться, несмотря на объявленное перемирие. Боевики незаконных вооруженных формирований активно обстреливают позиции ВСУ. Но, несмотря на это, украинские защитники держат ситуацию под своим контролем и крепко «дают по зубам» террористам в ответ.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на «Цензор.нет», стало известно, что бойцы ВСУ ликвидировали очередных оккупантов на Донбассе. Примечательно, что сделали они это при помощи управляемой ракеты. В сообщении отмечается, что украинские защитники ликвидировали позиции боевиков «ДНР» у Ясиноватой.
В свою очередь в результате такого поворота событий, ситуацию взялся комментировать один из главарей донецких террористов Александр Ходаковский. В частности, на своей странице в «Фейсбук» боевик написал: «Вероятно, Украина живет богато, ведь в окно бойницы залетела управляемая ракета. А вот если дело пойдет так и дальше, то нас всех здесь потихоньку перестреляют». Напомним, ранее в псевдореспублике назавали причину начала войны на Донбассе.
Теги: Донбасс, война, ДНР, террористы, Ходаковский
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