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«Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей
11.03.2019 14:00
Главари ОРДО намерены рассматривать повышение зарплат для рабочих специальностей. Об этом сообщил «и.о. главы администрации» непдконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин.
Так, «глава» оккупационной «администрации» отметил:
«Действительно, необходимо повышение заработной платы. И я сейчас говорю исключительно о рабочих специальностях. Этот вопрос требует комплексного, государственного подхода. Хочу отметить, что Глава ДНР Денис Пушилин хорошо знает этот вопрос, поддерживает. И я уверен, что Правительство и руководство Республики ищут пути, по которым это можно реализовать».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО
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