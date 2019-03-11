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Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить
Уже начиная с 4 марта пенсионерам, получающим пенсии в первых числах месяца, почтальоны принесли вместе с пенсией и сумму субсидии на оплату коммуналки. Кому 1,5 тыс. грн, кому 2 тыс. грн, кому-то меньше или больше. Тем, кто получает пенсию в финансовых учреждениях, определенную сумму госпомощи зачислили на банковскую карту.
Работающим гражданам начнут выдавать субсидии 12 марта в отделениях Ощадбанка по системе «Швидка копийка». Это сумма субсидии на оплату энергоносителей и коммунальных услуг за февраль. Заплатить за все услуги надо в марте. Те, кому удалось и еще удастся сэкономить, платить будут меньше. А сэкономленную сумму субсидии расходуют по своему усмотрению
Кто сколько смог сэкономить, а кто и в норму не смог вложиться, разбирались журналисты «Знамени Индустрии».
Галина Ивановна живет в доме одна. Размер ее пенсии – 2900 гривень. По норме ей назначили 313 кубов газа, 70 киловатт электроэнергии и 4 куба воды. Имея везде экономичные лампы и никакой техники, кроме телевизора, Галина Ивановна в норму по свету вложилась. И по воде у нее перерасхода нет. А вот газ, как она не экономила, но поддерживая температуру в комнатах на уровне 19-20 градусов, сэкономить не получилось. Иначе семидесятипятилетняя пенсионерка чувствовала бы себя совсем не комфортно.
В итоге в январе перерасход газа составил 70 кубов, в феврале за счет короткого месяца – 50 кубов. Так что с начала года она уже перерасходовала 120 кубов газа. А платила по субсидии только за газ около 360 гривень. То есть на 1 марта она задолжала за газ 1026 гривень.
Да и погода марта вряд ли будет способствовать тому, чтобы при отоплении дома пенсионерка расходует менее 313 кубов. Вложиться бы в норму! Ведь долг надо погасить, так как она знает, что при задолженности даже 340 гривень ее могут лишить субсидии.
Александр Николаевич и Лариса Петровна тоже пенсионеры и проживают в своем доме 65 кв. м. На двоих получают чуть более 4000 гривень пенсии, в пределах 338 гривень платят за энергоносители и коммунальные услуги, остальное – субсидия.
Согласно существующим нормам, на семью дали 350 кубов газа, 100 киловатт электроэнергии и восемь кубов воды. Общая сумма платежа вместе с услугой за вывоз мусора – 3218 гривень. В доме установлен современный котел, из окон и дверей не дует. Экономно расходуя газ при температуре 18-19 градусов в доме, пенсионерам удалось сэкономить в феврале 50 кубов.
По электроэнергии вложились в норму, а воду тоже сэкономили. Сегодня они уже получили на руки 2880 гривень субсидии для оплаты за февраль. И платить им надо за все 2791 гривню. А так как 338 гривень (обязательный платеж) у них отложен заранее, то в итоге останется сумма 427 гривень. Ее они могут использовать по своему усмотрению. С их слов, платить за услуги они пойдут в ближайшие дни.
Бывший глава Министерства ЖКХ Алексей Кучеренко говорит, что не все субсидианты, получив деньги, пойдут платить за коммуналку. По его мнению, люди будут оплачивать частично, пишут Вести.
В то же время правительство на этот счет перестраховалось: если на 1 мая у человека будет задолженность за энергоносители и коммунальные услуги больше чем 340 грн, субсидию ему на следующий отопительный сезон не назначат.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
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