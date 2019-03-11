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На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время

11.03.2019 11:25
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На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" впервые за долгое время придерживаются режима прекращения огня на востоке страны.

За минувшие сутки, 10 марта, пророссийские боевики не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Данную информацию обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил. "С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сообщении.

Также в штабе ООС подчеркнули, то Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Известно, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе был введен режим тишины, который будет действовать бессрочно.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
 
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