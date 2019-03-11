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Архив - Донецкая область

Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ

11.03.2019 21:48
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Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ

Один из бывших лидеров группировки боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на заметное преимущество украинской армии в военной мощи.

Своей жалобой он поделился на странице в соцсети ВКонтакте, передает Главред.

"Видимо, богато живет Украина – в окно бойницы прилетела управляемая ракета. Никто не пострадал, разрушений почти нет – только осадок в виде профессиональной зависти", – написал Ходаковский.

По словам террориста, "ДНРовцам" приходится спать в обнимку с "неприкосновенным запасом" и стараться не допускать пустой траты боеприпасов.

"Если так дело дальше пойдет – то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить. Javelin нам не нужно – мы и с тем, что попроще, в грусть вогнать можем. Дайте только", – пожаловался он.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, паника, ДНР, ВСУ, ООС
 
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