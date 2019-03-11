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Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ
Один из бывших лидеров группировки боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на заметное преимущество украинской армии в военной мощи.
Своей жалобой он поделился на странице в соцсети ВКонтакте, передает Главред.
"Видимо, богато живет Украина – в окно бойницы прилетела управляемая ракета. Никто не пострадал, разрушений почти нет – только осадок в виде профессиональной зависти", – написал Ходаковский.
По словам террориста, "ДНРовцам" приходится спать в обнимку с "неприкосновенным запасом" и стараться не допускать пустой траты боеприпасов.
"Если так дело дальше пойдет – то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить. Javelin нам не нужно – мы и с тем, что попроще, в грусть вогнать можем. Дайте только", – пожаловался он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, паника, ДНР, ВСУ, ООС
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