Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности

11.03.2019 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности

Украинские военные информируют людей, проживающих в Мариуполе о том, чтобы те не покидали свои дома 13-14 марта.

Информацию предоставляет штаб ООС, передает "Диалог.UA". Так, 13-14 марта в Мариуполе будут проводить мероприятия, связанные проведением предупреждающих мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

В связи с этим военные обращаются к гражданам с просьбой не покидать дома, если для этого отсутствует необходимость. Также жителей Мариуполя просят следовать правилам безопасности при обращении с подозрительными предметами. В случае, если гражданам понадобиться поехать в другие районы города, необходимо иметь при себе документы.

Таким образом, удастся избежать недоразумений. Отмечается, данные действия будут проходить, следуя действующему законодательству.



Теги: Донбасс, Мариуполь, военные, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх