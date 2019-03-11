"Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности

11.03.2019 20:15

Украинские военные информируют людей, проживающих в Мариуполе о том, чтобы те не покидали свои дома 13-14 марта.

Информацию предоставляет штаб ООС, передает "Диалог.UA". Так, 13-14 марта в Мариуполе будут проводить мероприятия, связанные проведением предупреждающих мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

В связи с этим военные обращаются к гражданам с просьбой не покидать дома, если для этого отсутствует необходимость. Также жителей Мариуполя просят следовать правилам безопасности при обращении с подозрительными предметами. В случае, если гражданам понадобиться поехать в другие районы города, необходимо иметь при себе документы.

Таким образом, удастся избежать недоразумений. Отмечается, данные действия будут проходить, следуя действующему законодательству.