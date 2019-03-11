Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину

11.03.2019 21:10

«Укрзализныця» запускает в Донецкую область ночной экспресс. Теперь добраться в Мариуполь можно будет на 2 часа быстрее. Об этом сегодня, 11 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, поезд № 10/9 «Киев – Мариуполь» в графике уже с 30 марта. «Почему этот поезд важен? Сообщение с Мариуполем – в приоритете. Сейчас время в пути – более 17 часов. Укрзализныця обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими – 2 часа – это максимум, который сейчас мы можем сделать с имеющейся инфраструктурой», – написал Кравцов.

Также он сообщил, что продажа билетов на экспресс уже открыта.

Вагоны в составе будут модернизированы (после ремонта – как новые).

«График – удобный. Вечером садитесь в поезд – утром в месте назначения», – подытожил глава «Укрзализныци».

Источник: https://dnews.dn.ua