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Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко
Международное сообщество должно отреагировать на грубые нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.
Так, главарь ОРДО отметил:
«Мы призываем мировое сообщество, страны — гаранты Минских соглашений, Миссию ОБСЕ и другие международные организации оказать решительное и жесткое воздействие на украинскую сторону с целью урегулирования ситуации и недопущения убийства наших граждан в угоду политическим интересам официального Киева».
По его словам, сейчас власти Украины якобы «пытаются отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и тем самым увеличить свои шансы на предстоящих выборах». Также, Пушилин добавил:
«Бесспорно, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обострение, Порошенко, Пушилин
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