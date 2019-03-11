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Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди
Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, фиксировались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении во второй половине дня было около 60−70 автомобилей:
«Майорск на Бахмут 60 авто, полиция пусто»
«На 14.00 перед паспортным ДНР было 70+ в Укр.»
При этом на Марьинском направлении на Каргиле достаточно много автомобилей было в льготной и общей очереди, в то же время, пешеходов не было:
«На Каргиле в сторону Донецка общей примерно 60, льготы столько-то,+ левый ряд 8 машин. Каргил из Донецка — от моста»
«Каргил. На въезд в Донецк машин 100, 150. Льготы 50. Бабковозов штук 10. Автобусов 6. На выезд из Донецка машин до моста. Где-то 80. Льготы 20,30. Пеших нет. На нуле пусто в обе стороны»
В Еленовке на Мариупольском направлении весь день было очень много людей в пешей очереди и довольно много машин:
«Еленовка из Донецка 70+15 льготка, в Донецк 50+10»
«Еленовка в Донецк 60 основная и 30 льготная, на выезд 90 машин и 40 льготной. Пеших много. На Новотроицком по 10 машин в обе стороны.
На КПП «Гнутово» около 15:00 из неподконтрольного Донецка очереди не было, а на въезд в ОРДО ожидало очереди 25 автомобилей:
«На 15:00 по Донецку. Гнутово. Из Донецка никого, из Украины машин 25».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, ДНР, ЛНР, ОРДО
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