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В Дружковке испекли рекордный блин-великан
11.03.2019 10:45
На Масленице в Дружковке Национальный Реестр рекордов Украины зафиксировал новый рекорд. Хоккейный клуб «Донбасс» и благотворительный фонд Бориса Колесникова подготовили сюрприз для местных жителей в виде гигантского трехметрового блина, сообщает XSPORT.ua.
Для его приготовления понадобилось: 20 л молока, 2,5 кг сливочного масла, 192 яйца, 6,5 кг муки, 1,5 кг сахара и 150 г соли. Блин-великан выпекали десять поваров на специально изготовленной для рекорда сковороде. Необычное кулинарное изделие могли попробовать все желающие.
Теги: Донбасс, Дружковка, рекорд, Масленица, блины
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