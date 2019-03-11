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В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС
Генштаб Украины сообщает, что укомплектованность основными образцами вооружения и военной техники привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе войск, составляет 99%. Об этом сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.
По его словам, укомплектованность Вооруженных сил Украины в целом составляет 85%. Шевцов добавил:
«В настоящее время укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) составляет 85%, а войск (сил), задействованных в проведении операции Объединенных сил, — 99%… В течение 2014−2018 годов проведен большой объем работы по восстановлению боеспособности ВВТ как за счет ремонта, так и за счет поставки нового (модернизированного) ВВТ и создание, практически „с нуля“, системы технического обеспечения войск на всех уровнях».
Также, Шевцов добавил:
«В течение 2014−2018 годов в ВСУ было сформировано 16 боевых бригад и увеличена численность существующих, что увеличило потребность в ВВТ более чем на 10 тысяч единиц. За счет изъятия ВВТ из Центра избыточного имущества, в ВСУ было возвращено более 10 тысяч образцов. Среди них зенитные ракетные комплексы, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, в том числе калибра 152, 203 мм, противотанковые ракетные комплексы и другое».
Кроме того, он уточнил, указанные образцы восстановили силами военных ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Генштаб, ВСУ, ООС
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